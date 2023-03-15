«Это будет большая потеря для республики»: глава Карелии прокомментировал задержание вице-премьера правительства Лабинова

Артур Парфенчиков сообщил об обысках в Минсельхозе Карелии и выразил сожаление о том, что главе ведомства Владимиру Лабинову может быть предъявлено обвинение в противоправных действиях.

На своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков написал:

- В республиканском Минсельхозе проходят следственные действия. Идет выемка документов. В случае, если следствие предъявит обвинение в противоправных действиях вице-премьеру правительства Владимиру Лабинову, это будет большая потеря для республики.

Можно по-разному относиться к его фигуре, но Лабинов (действительно человек с жёстким и непростым характером) — один из лучших специалистов в области сельского хозяйства России, это очевидно. Об этом говорят результаты.

Лабинову фактически удалось возродить сельское хозяйство Карелии. Надои молока в прошлом году увеличены на 20 %, активно развиваются наши государственные совхозы. Только в Ильинском за последний год мы открыли сразу три новых телятника, которые десятилетиями стояли заброшенными. Именно при Лабинове стали возрождаться вопросы ветеринарии, плодородия почв, грамотного современного севооборота. Поэтому еще раз откровенно скажу: для нас это серьезный удар.

Тем не менее, дождемся результатов работы правоохранительных органов. В любом случае, работа министерства продолжается. Подготовка к посевной, закупка техники и оборудования – намечено много планов. Сейчас наша задача — их выполнение.

Напомним, что сегодня, 15 марта, по подозрению в получении взятки был задержан глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов.