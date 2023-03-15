Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении взятки

Сегодня, 15 марта, в Минсельхозе Карелии прошли обыски – задержан министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 15 марта, в региональном Минсельхозе сотрудники ФСБ республики совместно с оперативниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Карелии и карельским Следкомом провели обыски.

По подозрению в получении многомиллионной взятки задержан министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии прошли обыски. В ведомство нагрянули сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике совместно со спецназом «Гром» и оперативниками карельского УФСБ.

Как стало известно «Столице на Онего», обыски проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве с грантами для фермеров.