Глава Минсельхоза: потенциальный покупатель обанкроченного предприятия в Карелии заболел и передумал

Потенциальный инвестор обанкроченного молочного хозяйства «Маяк» в Карелии отказался его покупать из-за того, что заболел коронавирусом.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Владимир Лабинов на совещании, посвященном социально-экономическому положению Прионежского района, где расположен «Маяк».

Это предприятие несколько лет назад считалось одним из передовиков отрасли, но прежний собственник отказался продолжать бизнес, и теперь ферма находится в стадии банкротства.

«В прошлом году мы практически подобрали инвестора из Ленинградской области, который готов был участвовать в процедуре выкупа предприятия, но, к сожалению он был подвергнут ковидному воздействию, он серьезно заболел, и его планы поменялись», — объяснил Лабинов.

По его словам, процедура конкурсного производства на «Маяке», которая предполагает продажу его имущества, должна завершиться до конца октября. Первые торги назначены на 25 октября с начальной стартовой ценой 143 млн рублей.

По словам Лабинова, сейчас идут переговоры об участии в торгах с предпринимателем из Новосибирска, который недавно купил сельхозпредприятие «Новое» в Лахденпохском районе.