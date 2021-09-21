Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Глава Минсельхоза: потенциальный покупатель обанкроченного предприятия в Карелии заболел и передумал

Новости. Общество
15:20, 24 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Потенциальный инвестор обанкроченного молочного хозяйства «Маяк» в Карелии отказался его покупать из-за того, что заболел коронавирусом.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Владимир Лабинов на совещании, посвященном социально-экономическому положению Прионежского района, где расположен «Маяк».

Это предприятие несколько лет назад считалось одним из передовиков отрасли, но прежний собственник отказался продолжать бизнес, и теперь ферма находится в стадии банкротства.

«В прошлом году мы практически подобрали инвестора из Ленинградской области, который готов был участвовать в процедуре выкупа предприятия, но, к сожалению он был подвергнут ковидному воздействию, он серьезно заболел, и его планы поменялись», — объяснил Лабинов.

По его словам, процедура конкурсного производства на «Маяке», которая предполагает продажу его имущества, должна завершиться до конца октября. Первые торги назначены на 25 октября с начальной стартовой ценой 143 млн рублей.

По словам Лабинова, сейчас идут переговоры об участии в торгах с предпринимателем из Новосибирска, который недавно купил сельхозпредприятие «Новое» в Лахденпохском районе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-09-24 15:22:12
Всё то в этом минсельхозе не так . бабла не отжали наверное .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска
20.09.2021, 12:18
Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»