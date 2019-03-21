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Новости. Общество
15:45, 21 Марта 2019
фото: "Республика" / Сергей Юдин

Глава Минсельхоза рассказал о конфликтах форелеводов с сельским населением

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Бурный рост форелеводства в Карелии сопровождается конфликтами предпринимателей с населением, живущим поблизости от рыбоводческих ферм, из-за опасений за экологию.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов на заседании правительства, где обсуждались итоги работы предприятий отрасли за 2018 год.

"Это чрезвычайно важная тема, потому что она часто является объектом конфликтным. Между жителями населенных пунктов и форелеводческими хозяйствами", – сообщил министр.

По его словам, одна из причин таких конфликтов – недостаточный контроль за экологическим состоянием водоемов, где работают форелеводы. Это связано, в том числе, с плохим техническим оснащением ветеринарной службы.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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однозначно
2019-03-21 16:03:05
Если самобытные голосуют за путина и ер, то это чьи проблемы ? Это ваши проблемы. Куйтто, блин
Гость
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