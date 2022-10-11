Глава Минсоцзащиты Карелии объяснила, к чему приведет реформа выплат детских пособий

Все детские пособия с 1 января 2023 года планируется заменить на «универсальное пособие семьям, воспитывающих детей».

Об этом сообщила сегодня министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

По ее словам, универсальное пособие будет выплачиваться на детей от 0 до 17 лет.

«Все те пособия, которые выплачивает частично Пенсионный фонд, частично Фонд социального страхования, частично органы социальной защиты — мы перейдем к единому универсальному пособию. Причем это будет региональная выплата, но по условиям софинансирования… 99% этих расходов будет нести федеральный бюджет. По прогнозам, порядка 5,5 млрд рублей в следующем году будет предусмотрено для семей, воспитывающих детей на территории республики Карелия. И суммы пособий некоторых категорий возрастут значительно. Они будут составлять 50%, 75% и 100% прожиточного минимум на ребенка», — пояснила глава Минсоцзащиты.

Она также подчеркнула, что более детально об универсальном пособии можно будет говорить после внесения изменений в федеральное законодательство в декабре текущего года.