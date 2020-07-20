Глава Минстроя Карелии с "осторожным оптимизмом" рассказал о проектировании и строительстве школ

Виктор Россыпнов отметил прогресс в решении вопросов проектирования и строительства школ в Карелии.

По словам министра строительства Карелии Виктора Россыпнова, в настоящее время активно идет строительство школы на 1 350 мест в Петрозаводске. Строительная готовность объекта составляет 40%. До конца этого года планируется завершить основные строительные работы.



Начинается строительство школы на 1 200 мест в Кеми. Специалисты компании "Строй Групп" осуществляют закупку материалов и устройство строительного городка. Стоимость строительных работ составит 1,2 млрд рублей, срок их завершения - 01 декабря 2021 года.



Договор на проектирование школы на 1 100 мест в Медвежьегорске заключен с опытными проектировщиками - "Инженерным центром "Штрих". Сейчас специалисты проводят изыскания и занимаются проработкой архитектурного плана. Срок завершения проектирования - ноябрь этого года. Рассчитываем до конца года получить положительное заключение экспертизы проектной документации. В рамках национального проекта "Образование" на строительство в 2021 – 2022 годах данного объекта выделено 833 млн. рублей.



Как отметил Россыпнов, долгожданной новостью для жителей пос. Деревянка является получение положительного заключения государственной экспертизы проекта строительства в этом поселке школы на 200 учеников. Следующая стадия – включение проекта в реестр экономически эффективной документации повторного применения. Только после этого возможно будет провести торги на определение подрядчика по строительству объекта.



В Суоярви запланирована «привязка» к участку на ул. Победы проекта школы на 330 мест. Как пояснил министр, сейчас объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Победитель будет известен в конце июля, а документацию он должен будет представить до 1 декабря этого года.



Еще одна важная задача - завершить проектирование школы на 250 мест в пос. Салми Питкярантского района. Решена основная проблема - отсутствие технических условий по отоплению. Сейчас этот вопрос решен, для отопления школы запланировано строительство газовой котельной. Документы будут направлены в комитет по ценам и тарифам, и в ближайшее время появится возможность возобновить проектирование.