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Главу Минтранса Карелии Сергея Щебекина называют возможным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Политика
06:40, 06 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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При этом сам министр Сергей Щебекин заявляет, что "стать мэром не хочет, у него хватает своей работы".

В проправительственных кругах обсуждается информация о возможности включения в негласный список претендентов на пост мэра карельской столицы министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 48-летнего Сергея Щебекина. В пользу этой версии, по мнению наших источников на Ленина, 19, говорит факт назначения 22 марта этого года первым заместителем главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, до этого работавшей первым заместителем министра имущественных и земельных отношений республики.

Ранее Колыхматова работала заместителем руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, позднее заниала аналогичную должность в УФССП по Московской области. При этом в обоих случаях ее руководителем был Сергей Щебекин, которого познакомившийся с ним еще в 2008 году Артур Парфенчиков 1 октября 2017 года назначил министром имущественных и земельных отношений Карелий, а с 18 марта 2020 года - главой Минтранса Карелии.

И если предположить, что кандидатура Щебекина действительно рассматривается на пост сити-менеджера Петрозаводска, получается, что его креатуру Колыхматову явно не случайно назначили первым замом мэра карельской столицы. Напомним, что эта должность несколько лет была вакантной.

Мы позвонили Щебекину и напрямую спросили, действительно ли его "сватают" на должность градоначальника Петрозаводска и хочет ли он  стать им.

"Таких предложений мне не поступало, - засмеявшись, ответил Щебекин. – Я не хочу стать мэром, у меня хватает своей работы".

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2021-04-06 10:08:21
Нелидов , Худилайнен , Кайдалов , Щепин , Цебекин не много ли варягов в Карелии ? И есть ли с них толк ,кроме следствия , вопрос открытый .
Leopol'd
2021-04-06 08:42:31
Попытка изображения конкурентной среды. Пример нынешнего директора показал, что поставят не руководителя, а подписанта. Зиц председателя Фунта. А это может быть кто угодно.
наташка
2021-04-06 08:30:32
Будет вами править а вы исполнять
Клещ
2021-04-06 08:19:07
Пурга
Иван
2021-04-06 08:03:23
Предлагаю принцип "Русского лото" собрать заявления желающих порулить нашим городом Петрозаводск , положить в в барабан лохотрона по номерам и выбрать того везунчика , чей номер выпадет после длительного вращения.
Иван
2021-04-06 07:05:26
Хрен редьки не слаще , У Парфенчикова с кадрами просто швах .
Гость
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