Главу Минтранса Карелии Сергея Щебекина называют возможным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска

При этом сам министр Сергей Щебекин заявляет, что "стать мэром не хочет, у него хватает своей работы".

В проправительственных кругах обсуждается информация о возможности включения в негласный список претендентов на пост мэра карельской столицы министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 48-летнего Сергея Щебекина. В пользу этой версии, по мнению наших источников на Ленина, 19, говорит факт назначения 22 марта этого года первым заместителем главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, до этого работавшей первым заместителем министра имущественных и земельных отношений республики.

Ранее Колыхматова работала заместителем руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, позднее заниала аналогичную должность в УФССП по Московской области. При этом в обоих случаях ее руководителем был Сергей Щебекин, которого познакомившийся с ним еще в 2008 году Артур Парфенчиков 1 октября 2017 года назначил министром имущественных и земельных отношений Карелий, а с 18 марта 2020 года - главой Минтранса Карелии.

И если предположить, что кандидатура Щебекина действительно рассматривается на пост сити-менеджера Петрозаводска, получается, что его креатуру Колыхматову явно не случайно назначили первым замом мэра карельской столицы. Напомним, что эта должность несколько лет была вакантной.

Мы позвонили Щебекину и напрямую спросили, действительно ли его "сватают" на должность градоначальника Петрозаводска и хочет ли он стать им.

"Таких предложений мне не поступало, - засмеявшись, ответил Щебекин. – Я не хочу стать мэром, у меня хватает своей работы".

Напомним, с 29 марта по 20 апреля включительно состоится прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Наконец, 12 мая депутаты горсовета выберут сити-менеджера из персон, прошедших все процедуры отбора.