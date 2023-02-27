Глава Минтранса рассказал, как дорожная отрасль Карелии выбилась из аутсайдеров в передовики в России

Карелия вошла в десятку худших регионов России в 2020 году, но ситуация за два года радикально изменилась.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» министр транспорта Сергей Щебекин.

«Мы по 2020 году попали в негативную повестку в доклад президента Российской Федерации по дорожной отрасли. Вошли в последнюю десятку. А сейчас можем констатировать, что по итогам работы в 2022 году мы находились на 15 месте по России. Мы получили и определенное признание, и определенные награды в прошлом году. Все говорят об определенном прорыве, о системной работе, направленной на то, чтобы добиваться более высоких результатов», — сказал Щебекин.