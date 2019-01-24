Глава Минтранса рассказал, как предотвратить банкротство "Карелавтотранса"

Правительство Карелии приняло ряд мер, направленных на предотвращение банкротства двух госпредприятий, обслуживающих большинство социально значимых автобусных маршрутов – "Карелавтотранс" и "Карелавтотранс – Сервис".

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента министр транспорта республики Алексей Кайдалов.

По его словам, в бюджет Карелии заложены средства для погашения в первом квартале 2019 года кредиторской задолженности обоих предприятий. Задолженность "Карелавтотранса" составляет 21,3 млн рублей, "Карелавтотранс- Сервис" – 12,1 млн рублей.

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