Глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда наступит пик заболеваемости короновируса в республике

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.

"Прогнозы – дело неблагодарное, я не буду называть сейчас абсолютных цифр, но рост будет в прогрессии. Это очевидно по нашим графикам. То, что мы видим сейчас – это не предел. В настоящее время идет прирост в два с половиной раза, и это не конец. Пик придется на ноябрь, начало декабря. Потом, мы надеемся, пойдет на спад", - считает глава регионального Минздрава.

О том, какова на самом деле обстановка с коронавирусом и чего ждать жителям республики в связи с ростом заболеваемости, читайте в интервью с Михаилом Охлопковым.