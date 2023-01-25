Глава Минздрава Карелии: «Если раньше квартиры мы закупали в районах, то в этом году акцент будет смещен»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обсудил меры поддержки специалистов с коллективом Сортавальской ЦРБ.

В минувший понедельник, 13 февраля, Михаил Охлопков с рабочим визитом побывал в Сортавале, где вручил ключи от служебных квартир врачам, которые приехали работать в Карелию из других регионов.

Также министр встретился с коллективом Сортавальской ЦРБ – самой большой больницы в республике.

«Со специалистами, в основном недавно трудоустроившимися, говорили о положении дел и планах по развитию здравоохранения в Карелии, в районах республики, мерах поддержки медицинских работников и многом другом. Ответил на вопросы медиков, в том числе об обеспечении жильем», - сообщил министр.

На встрече с сотрудниками Сортавальской больницы Михаил Охлопков честно признался, что региональный проект, позволяющий приобретать за счет республиканского бюджета квартиры для медицинских работников, продолжается.

«Но если раньше квартиры мы закупали в районах, то в этом году акцент будет смещен в сторону Петрозаводска, где тоже есть потребность в служебном жилье», - сказал глава ведомства.

В 2022 году в Сортавальской ЦРБ трудоустроено 18 новых врачей, из них пятеро приняли участие в программе «Земский доктор».

В 2023 году в ЦРБ пришли три врача. Один из них - реаниматолог Тимофей Владимирович Ваганов – уже получил поддержку государства как «земский» врач и ключи от служебной квартиры в новом доме.