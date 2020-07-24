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Глава Минздрава Карелии: "Мы стараемся не думать о смерти, сделав эту тему табу"

Новости. Общество
13:43, 25 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что в период пандемии нельзя абстрагироваться от реалий смерти.

После очередного летального исхода от коронавирусной инфекции глава Минздрава в минувшую пятницу поделился со своими подписчиками в "Вконтакте" мыслями о смерти.

"В современном мире многие люди абстрагированы от реалий смерти, - пишет Михаил Охлопков. - За последние столетия смерть перестала быть частью нашей обыденной жизни. Нам кажется, что всё это происходит где-то там, вдали от нас. Мы стараемся не думать о смерти, сделав эту тему табу. Некоторые даже считают, что мысли о смерти патологичны и губительны. Но, это не так! Ещё в Древнем Риме было придумано изречение "memento mori" - "помни о смерти", как напоминание о том, что, кем бы ты ни был, ты смертен".

Как отмечает министр, смерти земляков болью отражаются в наших сердцах.

"Каждый такой случай должен нацеливать нас на понимание того, что беда, с которой мы все столкнулись, наша общая. Принимать все меры, чтобы избегать смерти, вот, что важно!" - уверен министр.

Напомним, на 24 июля в Карелии была зарегистрировано еще одна смерь от коронавирусной инфекции: скончался 54-летний житель Петрозаводска. Мужчина находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, имел сопутствующие патологии. Это четырнадцатый летальный исход с начала эпидемии в республике.

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