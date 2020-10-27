Глава Минздрава Карелии нанес ночной визит в стоматологию (ФОТО)

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков проверил ночью Республиканский стоматологический центр.

О ночном обходе стоматологии на улице Гоголя в Петрозаводске Охлопков сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Только что с первым заместителем министра Ольгой Викторовной Руотцелайнен сделали ночной обход в Республиканском стоматологическом центре на ул. Гоголя, 10. Зачем? Чтобы проверить, как оказывается неотложная медицинская помощь в ночное время – с девяти часов вечера до семи утра", - пишет министр.

Глава Минздрава убедился, что в 24:00 часа прием ведется зубным врачом. На момент посещения Центра в неотложной помощи нуждались 4 человека, ожидалось прибытие 1 ребенка с зубной болью из Пряжи. Как рассказали сотрудники Центра, иногда в неотложной помощи нуждаются до 17 человек за ночь.

По словам министра, в целом работа Центра организована хорошо. Виды помощи, которые сегодня оказывает Стоматологический центр в рамках неотложной помощи - снятие зубной боли, экстракция зуба, раскрытие канала зуба для закладки специального вещества, блокирующего нервные болевые импульсы. Со временем, возможно, будут расширены виды помощи ночной стоматологии, обещает Охлопков.

"Но есть и ряд замечаний. С учётом того, что могут быть больные, инфицированные ковидной инфекцией, будет отправлено требование главному врачу, чтобы персонал работал в сизах второй категории защиты и в специальных медицинских респираторах с правильно подобранным антивирусным картриджем, или медицинских масках FFP3. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о включении в группу риска специалистов, оказывающих неотложную помощь в ночное время, для получения ими региональных выплат", - пишет Михаил Охлопков.

Приятным сюрпризом во время ночного обхода для главы Минздрава стала встреча с землячкой: в Центре работает зубной врач из Якутии Оксана Селезнева.