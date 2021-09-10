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Глава Минздрава Карелии назвал будущую четвертую волну коронавируса «пандемией непривитых»

Новости. Общество
14:06, 16 Сентября 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

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Начавшаяся в ряде регионов России четвертая волна коронавируса, угрожает и Карелии, а молодое население легкомысленно относится к вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков во время «Прямой линии» с жителями республики.

«Мы видим по другим регионам, как начинается уже четвертая волна. Это началось уже на Дальнем Востоке, в Сибири — и это проявлении пандемии непривитых, вирусного прорыва», — сказал министр.

Он отметил, что в Карелии вакцинировано 60% взрослого населения, но среди молодежи этот показатель гораздо ниже.

«Молодежь очень легкомысленно относится к вакцинации, и мы видим, что всего 27% (привитых — прим. ред.) от 18 до 29 лет. И они тоже, к сожалению, болеют, и есть люди, для которых это закончилось летальным исходом», — добавил Охлопков.

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Комментарии

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Никита
2021-09-16 14:40:43
Есть случаи и после вакцинации умирают , а в Турцию с вашим кови-ваком вообще не пускают .
Дима
2021-09-16 14:23:10
Знаток, однако. Болеют все, просто непривитые больше. Нечего тут сегрегацию разводить.
Импортировали бы лучше вакцины, которые дают право на перемещения в другие страны: тогда и вакцинироваться народ потянулся бы сам, без принуждения.
Гость
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