Глава Минздрава Карелии назвал будущую четвертую волну коронавируса «пандемией непривитых»

Начавшаяся в ряде регионов России четвертая волна коронавируса, угрожает и Карелии, а молодое население легкомысленно относится к вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков во время «Прямой линии» с жителями республики.

«Мы видим по другим регионам, как начинается уже четвертая волна. Это началось уже на Дальнем Востоке, в Сибири — и это проявлении пандемии непривитых, вирусного прорыва», — сказал министр.

Он отметил, что в Карелии вакцинировано 60% взрослого населения, но среди молодежи этот показатель гораздо ниже.

«Молодежь очень легкомысленно относится к вакцинации, и мы видим, что всего 27% (привитых — прим. ред.) от 18 до 29 лет. И они тоже, к сожалению, болеют, и есть люди, для которых это закончилось летальным исходом», — добавил Охлопков.