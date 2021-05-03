Реклама на сайте
Прислать новость
МЧС призвало жителей Карелии не выпускать детей одних на улицу – надвигается стихия 14
03.05.2021 10:55
Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми 4
03.05.2021 20:40
Мэрия опубликовала серию фотографий, подтверждающих, что улицы Петрозаводска моют и чистят 8
03.05.2021 15:02
Жители микрорайона в Петрозаводске покрасили ржавую стелу - памятник герою войны (ФОТО) 12
03.05.2021 16:30
ПетрГУ получит миллионы на разработку мобильного приложения
03.05.2021 15:12
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал 3
03.05.2021 19:40

Глава Минздрава Карелии назвал число детей, заразившихся в республике COVID-19

Новости. Общество
09:54, 04 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Загрузка...

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 мая, в Карелии зарегистрировано 45929 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4265 – это дети. В минувшие сутки, 3 мая, заболевших детей не зарегистрировано.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразился коронавирусом 41 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 45929 человек. Выздоровели – 44022. Умерли 480 пациентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
01.05.2021, 09:25
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии
27.04.2021, 15:40
Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники
30.04.2021, 22:19
Суд вынес приговор экс-министру строительства Карелии Дмитрию Матвийцу, обвиняемому в мошенничестве

Аналитика

Сегодня 09:32
Обществоведение
Про войну – не вполголоса
О войне и Победе говорили, говорят и будут говорить - вспоминаем "Как это было".
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»