Глава Минздрава Карелии назвал число детей, заразившихся в республике COVID-19

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 мая, в Карелии зарегистрировано 45929 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4265 – это дети. В минувшие сутки, 3 мая, заболевших детей не зарегистрировано.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразился коронавирусом 41 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 45929 человек. Выздоровели – 44022. Умерли 480 пациентов.