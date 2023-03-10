Глава Минздрава Карелии назвал районы, жители которых больше других заботятся о своем здоровье

С начала 2023 года диспансеризацию в Карелии прошли почти 22 тысячи человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что лидерами по выполнению плана по диспансеризации являются 4 района республики - Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский и та часть Петрозаводска, жители которой прикреплены к городской поликлинике №3.

План по профилактическим медицинским осмотрам выполняют микрорайоны города, которые прикреплены к городским поликлиникам №2, 3, 4, а также Калевальский, Лоухский, Кондопожский, Пряжинский, Сегежский, Кемский, Суоярвский, Беломорский, Медвежьегорский, Прионежский районы и Костомукша.

«Напоминаю, что организация диспансеризации и профилактических медицинских осмотров – ответственность не только главных врачей, но и органов местного самоуправления, в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», - сказал глава ведомства.

Министр призвал глав муниципалитетов всесторонне помогать медицинским организациям в проведении комплексных медицинских обследований населения как важного направления нацпроекта «Здравоохранение».