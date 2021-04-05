Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители деревни в Карелии остались без транспортного сообщения из-за размытой дороги 5
05.04.2021 16:17
Спортсменка из Карелии стала абсолютной чемпионкой всероссийских соревнований по тхэквондо 1
05.04.2021 18:20
ФСБ в Карелии поймала предпринимателя, пытавшегося присвоить себе чужую компанию 3
05.04.2021 10:40
Талые воды размыли дорогу в Петрозаводске – специалисты обещают восстановить 6
05.04.2021 12:40
Регоператор не будет вывозить мусор, собранный на субботниках в Карелии 14
05.04.2021 17:40
В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде 4
05.04.2021 23:30
В Карелии виновник смертельного ДТП получил 5 лет колонии 2
05.04.2021 17:09
Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина 36
05.04.2021 14:55

Глава Минздрава Карелии назвал срок открытия нового приемного покоя БСМП Петрозаводска

Новости. Общество
08:40, 06 Апреля 2021
фото: Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
Загрузка...

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о ходе строительства приемного отделения в Больнице скорой медицинской помощи.

Современное приемное отделение, куда машины скорой помощи будут въезжать в закрытое помещение, где в непосредственной близости на первом этаже разместятся блок ИТАР, противошоковая операционная и все диагностические службы, должны были ввести еще в сентябре 2020 года. Из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию подрядчиком, строительство объекта передвинулось. Сейчас на строительстве пристройки новый подрядчик, который выполняет все работы согласно "дорожной карты". Об этом сообщил глава Минздрава на своей странице в соцсети.

По словам Михаила Охлопкова, на объекте уже завершен монтаж несущих конструкций, закрыт тепловой контур, выполнены работы по устройству вентилируемого фасада, сделаны кровля, отделка стен помещений, изоляция панелями стен чистых помещений, навесные потолки, проложена и разведена сеть вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Выполнено благоустройство территории. Подано теплоснабжение на объект. Проложены магистрали медицинских газов. Выполнены работы по отделке стен, устройству топпингового покрытия полов въездной зоны машин скорой помощи. Ведется поставка вентиляционного оборудования, системы климатики.

"Не дожидаясь ввода в эксплуатацию, мы закупили все необходимое медицинское оборудование, разработали новую маршрутизацию и логистику приема больных. Заместитель главного врача и главная медицинская сестра нашей больницы посетили по обмену опытом одну из лучших больниц скорой медицинской помощи России в город Набережные Чалны, где посмотрели опыт организации работы приемного покоя и операционных. Планируем, что к концу года новое здание приемного покоя примет первых пациентов", - пишет министр.

Ранее состояние БСМП в Петрозаводске шокировало премьер-министра правительства России Мишустина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 7
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 11
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 1
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»