Глава Минздрава Карелии назвал срок открытия нового приемного покоя БСМП Петрозаводска

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о ходе строительства приемного отделения в Больнице скорой медицинской помощи.

Современное приемное отделение, куда машины скорой помощи будут въезжать в закрытое помещение, где в непосредственной близости на первом этаже разместятся блок ИТАР, противошоковая операционная и все диагностические службы, должны были ввести еще в сентябре 2020 года. Из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию подрядчиком, строительство объекта передвинулось. Сейчас на строительстве пристройки новый подрядчик, который выполняет все работы согласно "дорожной карты". Об этом сообщил глава Минздрава на своей странице в соцсети.

По словам Михаила Охлопкова, на объекте уже завершен монтаж несущих конструкций, закрыт тепловой контур, выполнены работы по устройству вентилируемого фасада, сделаны кровля, отделка стен помещений, изоляция панелями стен чистых помещений, навесные потолки, проложена и разведена сеть вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Выполнено благоустройство территории. Подано теплоснабжение на объект. Проложены магистрали медицинских газов. Выполнены работы по отделке стен, устройству топпингового покрытия полов въездной зоны машин скорой помощи. Ведется поставка вентиляционного оборудования, системы климатики.

"Не дожидаясь ввода в эксплуатацию, мы закупили все необходимое медицинское оборудование, разработали новую маршрутизацию и логистику приема больных. Заместитель главного врача и главная медицинская сестра нашей больницы посетили по обмену опытом одну из лучших больниц скорой медицинской помощи России в город Набережные Чалны, где посмотрели опыт организации работы приемного покоя и операционных. Планируем, что к концу года новое здание приемного покоя примет первых пациентов", - пишет министр.

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