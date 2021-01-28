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"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:05, 29 Января 2021
фото: Telegram-канал "RIA_Kremlinpool" / скриншот видео
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин возмутился состоянием помещений в больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Сегодня Михаил Мишустин в ходе визита в Петрозаводск посетил больницу скорой медицинской помощи. Состояние ремонта внутри медучреждения не удовлетворило российского премьера. Мишустину не понравились "обшарпанные стены" городской клиники.

Telegram-канал "RIA_Kremlinpool" опубликовал фрагмент видео, на котром запечатлена реакция федерального чиновника.

На кадрах записи видно, как сотрудница учреждения заявила Мишустину, что медикам не хватает площадей.

"Да не в площади дело даже. Конечно, не хватает. Просто я имею в виду, грустно, что стены обшарпанные, прости Господи", - заявил Михаил Мишустин.

Премьер предложил изменить цвет стен или развесить в клинике плакаты, чтобы помещения не вызывали столь тяжелого впечатления.

"Мне кажется, даже цвет (поменять - ред.) для того, чтобы люди приходили, немножко настроение было получше. Цвет или какие-то плакаты...", - подсказал Мишустин.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин работает в карельской столице. Ранее сообщалось, что премьер планировал посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита была рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария
2021-01-29 16:57:34
Молодцы, что привели туда Премьера. Это вам не потёмкинские деревни. Жизнь столицы Карелии. Деньжат обещал подкинуть.
А цвет стен, кстати, лично Хейфец выбирал. Ему нравилось.
Os
2021-01-29 16:47:23
Ему туда лечь инкогнито полечиться, а так что, внешний вид неопределяющий для больницы.
Клещ
2021-01-29 16:44:36
Надо аукцион на поставку портретов и плакатов объявлять срочно в БСМП!
User
2021-01-29 16:34:31
Точно, плакатов не хватает! Если обвешать обшарпанные стены плакатами ЕдРа, они сразу станут новыми и больные с улучшившимся настроением встанут и пойдут домой, даже лежачие. :)
нетюлень
2021-01-29 16:21:54
Только не давайте деликатесов из тамошней столовой. Могут принять за диверсию.
В пост призываются ботики для разъяснения "спасибо, что ваще живые". Алле-гоп!
врунофф
2021-01-29 16:20:52
Хде шандалович ?
Рабочий
2021-01-29 16:15:36
Ну хорошо хоть снизошёл до народа и где он "лечится", такого он давно не видел, с Геленджиком не сравнить....
Гость
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