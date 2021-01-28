"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)

Российский премьер-министр Михаил Мишустин возмутился состоянием помещений в больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Сегодня Михаил Мишустин в ходе визита в Петрозаводск посетил больницу скорой медицинской помощи. Состояние ремонта внутри медучреждения не удовлетворило российского премьера. Мишустину не понравились "обшарпанные стены" городской клиники.

Telegram-канал "RIA_Kremlinpool" опубликовал фрагмент видео, на котром запечатлена реакция федерального чиновника.

На кадрах записи видно, как сотрудница учреждения заявила Мишустину, что медикам не хватает площадей.

"Да не в площади дело даже. Конечно, не хватает. Просто я имею в виду, грустно, что стены обшарпанные, прости Господи", - заявил Михаил Мишустин.

Премьер предложил изменить цвет стен или развесить в клинике плакаты, чтобы помещения не вызывали столь тяжелого впечатления.

"Мне кажется, даже цвет (поменять - ред.) для того, чтобы люди приходили, немножко настроение было получше. Цвет или какие-то плакаты...", - подсказал Мишустин.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин работает в карельской столице. Ранее сообщалось, что премьер планировал посетить в Петрозаводске Соломенскоий лесозавод, БСМП и встретиться с карельскими предпринимателями в центре "Мой бизнес". Также в плане визита была рабочая встреча Михаила Мишустина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.