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Глава Минздрава Карелии обсудил с работниками станции скорой помощи предоставление выплат

Новости. Общество
11:41, 18 Мая 2020
фото: © Пресс-служба Минздрава Карелии
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Михаил Охлопков провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с коллективом петрозаводской станции скорой помощи по вопросам предоставления выплат стимулирующего характера за работу с пациентами с ковидной инфекцией и гражданами из групп риска.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии, в совещании приняли участие специалисты финансово-экономического и кадрового блоков министерства здравоохранения, руководители Больницы скорой медицинской помощи.

Работникам станции даны исчерпывающие разъяснения о порядке выплат, регламентированных федеральными постановлениями и региональными нормативными актами.

По постановлению правительства РФ № 415, медицинский работник стационара, поликлиники и скорой помощи, который оказал медицинскую помощь пациенту с подтвержденным диагнозом ковид, получает выплату за фактически отработанное время за весь месяц, то есть исключая период временной нетрудоспособности и отпуска.

По федеральному постановлению № 484 выплата положена в твердой величине независимо от отработанного за месяц времени медицинским работникам стационаров, перепрофилированных для лечения больных ковидной инфекцией, медицинским работникам и водителям скорой помощи. Это положение включено в постановление в качестве дополнения только 15 мая. Из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам Республики Карелия за апрель направлено 38,3 млн рублей.

Что касается региональных выплат, то они предоставляются медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи или обеспечивающим условия для оказания медицинской помощи больным ковид и лицам из групп риска. Выплаты осуществляются за фактически отработанное время.

Михаил Охлопков отметил, что с 18 мая начнется проверка правильности начисления апрельских выплат, проведенных работникам станции скорой помощи БСМП. В комиссию, кроме специалистов Минздрава Карелии, войдут независимые эксперты, в том числе члены общественного совета при министерстве. При выявлении нарушений будет выполнен перерасчет заработной платы.

Министр поблагодарил медиков скорой помощи за ответственное отношение к работе в непростой для республики период противодействия новой коронавирусной инфекции.

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