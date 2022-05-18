Глава Минздрава Карелии обсудил в Госдуме строительство нового онкоцентра в Петрозаводске

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков встретился с председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым и обсудил с ним необходимость строительства нового онкоцентра в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что совершил рабочую поездку в Москву, в ходе которой совместно с депутатом Государственной Думы Валентиной Николаевной Пивненко и главным онкологом Карелии Ервандом Арутюновичем Хидишяном встретились с председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Анатольевичем Хубезовым.

«Обсудили с Дмитрием Анатольевичем Хубезовым необходимость строительства нового онкологического центра в Петрозаводске. Это очень актуально для нас с учётом высокой заболеваемости и смертности населения от злокачественных новообразований в Карелии. Заручились поддержкой Дмитрия Анатольевича», — написал Михаил Охлопков.

Ранее в большом интервью главный онколог Карелии Ерванд Хидишян рассказал, что в феврале министерство здравоохранение Карелии направило в Минздрав России заявку на софинансирование строительства нового онкологического диспансера.

Стоимость строительства нового онкодиспансера оценивается в 2,3 млрд рублей. Планируется, что в новом диспансере будет 5 корпусов, 4 каньона, стационар на 190 коек, пять операционных, палата ИТАР. Будет круглосуточное отделение лекарственной терапии и отделение дневного пребывания. Проектом предусмотрены одно-двукоечные палаты с индивидуальным санузлом. Сейчас в онкодиспансере палаты на 3-4 человека и даже на 6-7 человек.