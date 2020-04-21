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Глава Минздрава Карелии опубликовал обновленную карту заражения коронавирусом в республике

Новости. Общество
13:07, 21 Апреля 2020
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков представил карту распространения COVID-19 в республике на 21 апреля.

Глава Минздрава на своей странице "ВКонтакте" опубликовал карту заражения коронавирусной инфекцией с обновленными данными. Она вышла в онлайн. Над онлайн-картой, по словам Михаила Охлопкова, поработали в интернет-дизайн студии Media-web. Сотрудники студии делают карту бесплатно.

Итак, в настоящее время в республике:

-  30 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции;

- 34 человека находятся в стационаре с подозрением;

- 1689 человек находятся на самокарантине;

- 15 человек находятся в местах обсервации.

Напомним, глава Карелии обещает снизить уровень изоляции при отсутствии новых случаев коронавируса.

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