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Глава Карелии обещает снизить уровень изоляции при отсутствии новых случаев коронавируса

Новости. Общество
10:29, 21 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru
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Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал оперативную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

"Несмотря на отсутствие положительных тестов за истекшие сутки, я призываю всех жителей республики ответственно соблюдать меры изоляции. Невыявленные источники коронавирусной инфекции в республике есть", - написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, власти республики тщательно мониторят ситуацию и в случае закрепления позитивной динамики будут системно снижать уровень изоляции.

"Давайте вместе добьёмся в ближайшие дни этой цели. Мы уже молодцы и мы лучшие!" – заявил глава Карелии.

Напомним, на 21 апреля в Карелии зарегистрировано 30 человек, заболевших коронавирусом – эта цифра за последние сутки не изменилась.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-21 11:01:17
Он обещает?! Вам не ха-ха? Эта (...) уже ПРОГУЛКИ обещала анонсом на неделю вперед. Как в советском кино: "Мое слово - я дал, я и обратно возьму...". Но как же не покрасоваться перед преданными пополизами... "Мы уже молодцы и мы лучшие!" - что еще скажешь? Разве что - еще щелкните в профиль. И, на всякий случай, на фоне ростовой планки...
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