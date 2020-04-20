Глава Карелии обещает снизить уровень изоляции при отсутствии новых случаев коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал оперативную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

"Несмотря на отсутствие положительных тестов за истекшие сутки, я призываю всех жителей республики ответственно соблюдать меры изоляции. Невыявленные источники коронавирусной инфекции в республике есть", - написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, власти республики тщательно мониторят ситуацию и в случае закрепления позитивной динамики будут системно снижать уровень изоляции.

"Давайте вместе добьёмся в ближайшие дни этой цели. Мы уже молодцы и мы лучшие!" – заявил глава Карелии.

Напомним, на 21 апреля в Карелии зарегистрировано 30 человек, заболевших коронавирусом – эта цифра за последние сутки не изменилась.