890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии мужчина зверски расправился с сестрой-инвалидом 2
20.04.2020 17:00
В Карелии 59-летний мужчина два года насиловал приемных несовершеннолетних дочерей 7
20.04.2020 18:32
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
20.04.2020 12:25
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
20.04.2020 12:14
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20

За сутки в Карелии не зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом

Новости. Общество
08:59, 21 Апреля 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
Загрузка...

Оперативную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии на 21 апреля дает паблик правительства республики.

Итак, на 21 апреля в Карелии зарегистрировано 30 человек, заболевших коронавирусом – эта цифра за сутки не изменилась, потому что никто не заболел. И даже наоборот, один человек выписался из стационара после лечения.

Всего проведено 9138 исследований на коронавирус (+510 за сутки); находятся на самокарантине 1689 человек (+2 за сутки), в местах обсервации 15 человек (-15 за сутки).

Как отмечается в паблике "Республика Карелия/", пациент, выписанный 20 апреля из стационара, ближайшие две недели будет находиться дома, в самоизоляции, под амбулаторным наблюдением врачей поликлиники.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Аналитика

20.04.2020 15:50
Обществоведение
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
Жители старинной карельской деревни Кинерма подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 4
20.04.2020 10:26
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
Вся аналитика

Чтиво

20.04.2020 12:25
Без политики
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
Корпорация развития республики Карелия разработала программу дистанционных обучающих мероприятий для предпринимателей.
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
14.04.2020 12:45
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»