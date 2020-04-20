За сутки в Карелии не зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом

Оперативную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии на 21 апреля дает паблик правительства республики.

Итак, на 21 апреля в Карелии зарегистрировано 30 человек, заболевших коронавирусом – эта цифра за сутки не изменилась, потому что никто не заболел. И даже наоборот, один человек выписался из стационара после лечения.

Всего проведено 9138 исследований на коронавирус (+510 за сутки); находятся на самокарантине 1689 человек (+2 за сутки), в местах обсервации 15 человек (-15 за сутки).

Как отмечается в паблике "Республика Карелия/", пациент, выписанный 20 апреля из стационара, ближайшие две недели будет находиться дома, в самоизоляции, под амбулаторным наблюдением врачей поликлиники.