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Глава Минздрава Карелии: плановая медицинская помощь возобновляется с 9 марта

Новости. Общество
13:31, 02 Марта 2022
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о снятии ограничений в медучреждениях.

Как пишет глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети, на следующей неделе учреждения возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи, которое частично было приостановлено в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, включая коронавирус.

«Это позволило нам распределить ресурсы, в том числе кадровые. Число одномоментно заболевших граждан с приходом в республику штамма омикрон росло невероятными темпами, и учреждения здравоохранения работали на пределе возможностей. Благодарю всех узких специалистов, которые в тяжелое для поликлиник время пришли на помощь участковым терапевтам, вели приемы, выезжали к пациентам на дом, консультировали по телефону, делали все, чтобы пациенты получили медицинскую помощь», — отметил Михаил Охлопков.

По словам министра, сейчас ситуация с коронавирусом изменилась к лучшему.

«Каждый день регистрируем все меньше обращений в поликлиники по поводу ОРВИ, поэтому и принято решение возобновить с 9 марта оказание плановой медицинской помощи. Напомню, что в случае угрозы ухудшения состояния пациента плановая помощь оказывалась, несмотря на ограничения. Теперь никаких ограничений нет», — пишет глава Минздрава республики.

Напомним, за прошедшие сутки выявлены 436 инфицированных, выздоровел 421 пациент, зарегистрированы две смерти от коронавируса.

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