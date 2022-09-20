Глава Минздрава Карелии подарил торт девочке, пострадавшей от обстрелов в ДНР

В детской республиканской больнице Карелии министр здравоохранения республики Михаил Охлопков поздравил с днем рождения девочку, которая пострадала во время обстрела в Донецкой области.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что сегодня в Детской республиканской больнице проходит обследование 12-летняя девочка, которая приехала в Карелию с семьей из Донецкой области.

«У девочки из города Артемовска Донецкой области счастливое детство отняли взрывы, обстрелы, боль и слезы. Такие потрясения сложно пережить и взрослому человеку, а детям особенно важно чувствовать заботу и любовь, поддержку и сочувствие. Евгения пострадала во время обстрела: невдалеке разорвался снаряд. После этого у ребенка появились головные боли, время от времени она впадала в обморочное состояние. Для обследования и лечения не было возможности. Только после переезда семьи в Петрозаводск она смогла получить специализированную медицинскую помощь. Сейчас она, окруженная заботой специалистов, проходит полноценное обследование в Детской республиканской больнице. Назначенное лечение идет с положительными результатами», - рассказал глава Минздрава Карелии.

В минувшую пятницу, 7 октября, у Евгении был день рождения – ей исполнилось 12 лет.

«Не мог не поздравить ребенка, на долю которого в столь юном возрасте выпали тяжелые испытания. С днем рождения, Евгения! Поправляйся! Все будет хорошо», - сказал Михаил Охлопков и вручил ребенку большой торт.