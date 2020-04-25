Глава Минздрава Карелии посетил районную больницу, откуда уволились врачи, не желая работать с заболевшими коронавирусом

Михаил Охлопков совершил рабочую поездку в Сортавальский и Питкярантский район и проверил готовность медучреждений к приему заболевших коронавирусом.

"Субботу посвятил работе в Сортавальском и Питкярантском районах, - написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. - Сейчас не до выходных. Вместе с руководителем Территориального органа Росздравнадзора Натальей Ивановной Юрчак посетили центральные районные больницы".

Охлопков рассказал, что на базе Питкярантской ЦРБ организовано отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией, в которое должны госпитализироваться жители Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов.

"Помещения отдельно стоящего корпуса отвечают всем условиям, которые необходимы для лечения пациентов с COVID-19, техническое оснащение позволяет оказывать медицинскую помощь больным с тяжелыми легочными осложнениями, - отметил Михаил Охлопков. - Есть запас средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Завершается ремонт в гостинице для медицинских работников, которые будут приезжать в Питкярантскую ЦРБ для работы в ковид-центре, а также ремонт крыльца к мельцеровским боксам".

В Сортавальской ЦРБ создается резервное инфекционное отделение для больных с COVID-19, которое будет использоваться при условии большого потока пациентов в Питкярантском монопрофильном центре. Туда же будут направляться пациенты для долечивания.

Ранее сообщалось, что из Питкярантской районной больницы уволились реаниматологи и анестезиологи, мотивировав своё решение нежеланием работать с пациентами, у которых обнаружится коронавирусная инфекция, так как, по их словам, "работать не с чем, лечить нечем, и они боятся, что не справятся".