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Глава Минздрава Карелии поздравил рентгенологов, находящихся на передовой борьбы с COVID-19

Новости. Общество
10:25, 08 Ноября 2020
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Министр здравоохранения Михаил Охлопков поздравил медиков с Днем рентгенолога, который отмечают в России восьмого ноября.

Михаил Охлопков заявил, что в условиях пандемии рентгенологи заняты спасением человеческих жизней. Министр поздравил коллег с профессиональным праздником.

"Значимость открытия Вильгельма Рентгена мы особенно ощущаем в период пандемии коронавируса. Компьютерную томографию легких при подозрении на ковидную пневмонию проводят врачи-рентгенологи и рентген-лаборанты. Это они делают ежедневно огромное количество КТ- исследований, изучают множество снимков, не упуская малейших изменений. Каждая спасенная жизнь – это и их заслуга", - написал в соцсети глава карельского Минздрава.

Также Охлопков рассказал о действиях властей по оснащению клиник необходимым оборудованием в период пандемии. 

"Несмотря на все трудности, мы сумели организовать КТ-диагностику и успели ввести в действие новые томографы в самый востребованный период. Это стоило больших усилий. Первоначально у нас работал только один томограф в Республиканском противотуберкулезном диспансере, не было ни одного томографа в поликлиническом звене, а также в Республиканской инфекционной больнице и Госпитале для ветеранов войн, где лечат больных коронавирусом. Закупить томографы было практически невозможно из-за большой востребованности такого оборудования в России. Не было помещений для организации кабинетов КТ – с усилением полов, наладкой электросетей, лучевой защитой. Теперь у нас есть 6 новых КТ, что позволило ликвидировать очередь на исследования", - заявил он.

Ранее глава Минздрава Карелии дал прогноз, когда наступит пик заболеваемости короновируса в республике.

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