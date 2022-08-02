Глава Минздрава Карелии предупредил об опасности «тихой охоты»

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал, какие проблемы для здоровья могут принести грибы.

Несмотря на то, что в Больницу скорой медицинской помощи в 2021 году и за 7 месяцев 2022 года пациенты с отравлениями от грибов не поступали, случаи отравлений в Карелии случаются. Об этом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков на свой странице в соцсети.

«Известно около 50 сортов грибов, обладающих ядовитыми свойствами. Наиболее опасными считаются мухомор и бледная поганка. Ежегодно на территории России регистрируются более 1 000 эпизодов отравлений, летальность варьируется в пределах 10-40%. Около 90% погибших ели гриб Amanita phalloides, токсины которого обладают гепатотоксическим и цитолитическим влиянием. 83% случаев приходится на конец июля — конец октября. Группу риска составляют дети, городские жители, не владеющие достаточными познаниями о видах грибов», — пишет министр.

Признаками отравления грибами являются резкая головная боль, сильная тошнота, приступы рвоты, колющие боли в области живота, кишечника, обильный жидкий стул, нарушение нормального зрения, сильная жажда и обезвоживание организма, хриплый голос, судороги конечностей, слабость и обильное потоотделение, слабый, еле прощупываемый пульс, галлюцинации. В особо тяжёлых случаях холодеют пальцы, стопы ног, кожа приобретает синеватый оттенок, температура тела может опуститься до 36-35 °C.

Как отметил Михаил Охлопков, при отравлении первые симптомы могут проявиться уже через 1,5-2 часа после употребления грибов. Однако если симптомы отравления появились значительно позже, например, через 6-22 часа, то вероятнее всего это свидетельствует об отравлении особо ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор).

«Если вскоре после употребления грибных блюд у вас возникли признаки поражения кишечника, немедленно вызывайте скорую помощь. До её приезда нужно спровоцировать рвоту, удалить содержимое желудка, это позволит уменьшить тяжесть отравления», — советует глава Минздрава.

Ранее Охлопков призвал жителей республики начинать день с правильных глотков воды.