Глава Минздрава Карелии предупредил об опасности взрывного роста заболеваемости COVID-19

Михаил Охлопков рассказал о свойствах штамм «Омикрон» и призвал жителей Карелии прививаться.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков напомнил о том, что Минздрав республики предупреждал о скором появлении штамма коронавируса «Омикрон» в Карелии и росте заболеваемости. Также он напомнил о приготовлениях в республике к появлению нового штамма: в частности, в Карелии разворачивают дополнительные койки для детей.

«Омикрон в несколько раз заразнее других штаммов и гораздо быстрее распространяется. Сразу хочу предупредить: если жители республики, до сих пор не позаботившиеся о вакцинации, не привьются в ближайшее время, взрывной рост числа инфицированных и заболевших коронавирусом нам трудно будет остановить», — предупредил жителей Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, вчера, 2 января, стало известно о первом случае выявления штамма «Омикрон» в Карелии.