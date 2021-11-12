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Глава Минздрава Карелии предупредил об опасности взрывного роста заболеваемости COVID-19

Новости. Общество
16:44, 03 Января 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Михаил Охлопков рассказал о свойствах штамм «Омикрон» и призвал жителей Карелии прививаться.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков напомнил о том, что Минздрав республики предупреждал о скором появлении штамма коронавируса «Омикрон» в Карелии и росте заболеваемости. Также он напомнил о приготовлениях в республике к появлению нового штамма: в частности, в Карелии разворачивают дополнительные койки для детей.

«Омикрон в несколько раз заразнее других штаммов и гораздо быстрее распространяется. Сразу хочу предупредить: если жители республики, до сих пор не позаботившиеся о вакцинации, не привьются в ближайшее время, взрывной рост числа инфицированных и заболевших коронавирусом нам трудно будет остановить», — предупредил жителей Карелии Михаил Охлопков.

Напомним, вчера, 2 января, стало известно о первом случае выявления штамма «Омикрон» в Карелии.

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Комментарии

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Кеша
2022-01-03 18:01:49
Жалко министра до слёз , находится видимо в постоянном стрессе .
кир
2022-01-03 18:57:15
Кеша, ты прав. Коту нравится, а он в людях не ошибается. :)
Чокнутый кир
2022-01-03 16:48:26
Заранее предупреждает: чего ждать от понаехавших и приезжающих туристов,не первый раз,знаем эту уловку....дурдом в действии ..
кир
2022-01-03 17:08:29
Чокнутый, не нагнетай истерику. Всё будет идти своим путем. :)
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