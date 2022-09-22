Глава Минздрава Карелии рассказал, как бороться с бессонницей без таблеток

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков посоветовал, чем можно заменить синтетическое снотворное.

Свои советы глава регионального Минздрава опубликовал на своей странице в соцсети.

«Чтобы у вас был хороший сон и нормальное бодрствование, организму необходимы три компонента: триптофан, серотонин и мелатонин. Причём триптофан - аминокислота, которая поступает в организм только с пищей. Хотите крепко спать - ешьте орехи. Именно в них содержится больше всего триптофана. Также этой аминокислоты много в мясе кролика и индейки, рыбе (палтусе, лососе, скумбрии и форели), морепродуктах и бобовых (фасоли и чечевице)», - пишет министр.

Охлопков напомнил, что мелатонин вырабатывается в тёмное время. Он отвечает за продолжительность и качество сна.

«Для выработки необходимого количества мелатонина достаточно съедать 7 фисташек или 28 граммов миндаля», - пояснил глава Минздрава.

Не менее важен и серотонин, который отвечает за бодрость в светлое время суток. Для поднятия его уровня необходимо пить кефир комнатной температуры или другой кисломолочный продукт. Колонии полезных бактерий вырабатывают 80% серотонина в организме, уточнил министр.

«Все вышеперечисленные продукты лучше всего употреблять не позже 3 часов до сна, чтобы они успели усвоиться», - подытожил Михаил Охлопков.