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Глава Минздрава Карелии рассказал, когда наступит благоприятный период

Новости. Общество
15:30, 06 Июня 2020
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"Столица на Онего" провела один рабочий день с главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым.

На вопрос журналиста, когда в Карелию вернется нормальная жизнь, министр ответил "думаю, что с середины и в конце лета должен наступить благополучный период".

"Сейчас в Карелии идет начало пиковой активности. Возможно, будет регистрироваться еще больше случаев заражения в сутки, чем сейчас. Думаю, что примерно месяц у нас будет пиковая активность. Потом пойдет резкий спад и останутся единичные случаи.  Давайте вспомним… Атипичная пневмония, свиной грипп, они же растворились, их нет. Выработался популяционный иммунитет – население научилось бороться с этими болезнями. И я уверен, что когда-нибудь это произойдет и с новой коронавирусной инфекцией. Во-первых, изменятся свойства этого вируса. Во-вторых, у населения появится популяционный иммунитет, и тогда эта болезнь будет проходить как обычная сезонная инфекция или же вообще исчезнет, как атипичная пневмония", – рассказал Михаил Охлопков.

Каково это – быть на передовой? Нужна ли вакцина? Изменила ли эпидемия мир и психологию людей? Читайте в материале "Мы научимся его побеждать".

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