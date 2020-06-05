Глава Минздрава Карелии рассказал, когда наступит благоприятный период

"Столица на Онего" провела один рабочий день с главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым.

На вопрос журналиста, когда в Карелию вернется нормальная жизнь, министр ответил "думаю, что с середины и в конце лета должен наступить благополучный период".

"Сейчас в Карелии идет начало пиковой активности. Возможно, будет регистрироваться еще больше случаев заражения в сутки, чем сейчас. Думаю, что примерно месяц у нас будет пиковая активность. Потом пойдет резкий спад и останутся единичные случаи. Давайте вспомним… Атипичная пневмония, свиной грипп, они же растворились, их нет. Выработался популяционный иммунитет – население научилось бороться с этими болезнями. И я уверен, что когда-нибудь это произойдет и с новой коронавирусной инфекцией. Во-первых, изменятся свойства этого вируса. Во-вторых, у населения появится популяционный иммунитет, и тогда эта болезнь будет проходить как обычная сезонная инфекция или же вообще исчезнет, как атипичная пневмония", – рассказал Михаил Охлопков.

Каково это – быть на передовой? Нужна ли вакцина? Изменила ли эпидемия мир и психологию людей? Читайте в материале "Мы научимся его побеждать".