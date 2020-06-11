Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом "вадовцев"

В Сортавальской ЦРБ работникам из дорожного городка за ночь выполнили 29 КТ-исследований, выявили 7 пневмоний, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Все пациенты госпитализированы в ковид-отделение. Тяжелых и средне-тяжелых нет. Лечение назначено", - пишет министр здравоохранения на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Михаила Охлопкова, 21 "вадовец" транспортирован в Петрозаводск, компьютерную томографию им выполнят в Республиканском противотуберкулезном диспансере. В зависимости от результатов КТ пациенты будут госпитализированы в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн или в ковид-отделение на базе Республиканского наркологического диспансера.

Местонахождение одного работника из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе устанавливается.

Напомним, за минувшие сутки прирост количества выявленных случаев коронавируса в Карелии – 81, при этом 51 положительный результат на ковид получен у "вадовцев" в поселке Пуйколла Сортавальского района.