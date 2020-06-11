890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Десятки человек собрались около авто, снесшего ограждение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.06.2020 15:18
Узнали, кому в Петрозаводске помогает доктор с необычными трубочками
11.06.2020 13:54
Родители убитых "петрозаводским маньяком" девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским 6
11.06.2020 14:31
Должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона? (ОПРОС) 11
11.06.2020 18:40
В Карелии может появиться бассейн, гостиница и хоккейная площадка для спортсменов 2
11.06.2020 17:40

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом "вадовцев"

Новости. Общество
09:36, 12 Июня 2020
фото: со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова
Загрузка...

В Сортавальской ЦРБ работникам из дорожного городка за ночь выполнили 29 КТ-исследований, выявили 7 пневмоний, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Все пациенты госпитализированы в ковид-отделение. Тяжелых и средне-тяжелых нет. Лечение назначено", - пишет министр здравоохранения на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Михаила Охлопкова, 21 "вадовец" транспортирован в Петрозаводск, компьютерную томографию им выполнят в Республиканском противотуберкулезном диспансере. В зависимости от результатов КТ пациенты будут госпитализированы в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн или в ковид-отделение на базе Республиканского наркологического диспансера.

Местонахождение одного работника из вахтового поселка АО "ВАД" в Сортавальском районе устанавливается.

Напомним, за минувшие сутки прирост количества выявленных случаев коронавируса в Карелии – 81, при этом 51 положительный результат на ковид получен у "вадовцев" в поселке Пуйколла Сортавальского района.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали
07.06.2020, 14:30
Почему, когда в Карелии не было ни одного заболевшего коронавирусом, все закрыли, а сейчас все открывают?

Аналитика

11.06.2020 12:40
Обществоведение
Доктор с необычными трубочками 1
Заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Сергеев о современной специальности, вредных рентгеновских лучах и волшебных трубочках, открывающих и закрывающих сосуды.
"Люди вынуждены экономить" 7
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 6
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 7
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 11
04.06.2020 15:01
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»