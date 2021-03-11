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Глава Минздрава Карелии рассказал о существующих вакцинах от коронавируса

Новости. Общество
16:52, 12 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал обзор существующих вакцин от COVID-19.

Как пишет Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, ровно год мы живем в условиях пандемии. За это время в России заболели почти четыре с половиной миллиона человек, более 42 тысяч человек – в Карелии. Остановить распространение инфекции призвана вакцинация.

Глава Минздрава рассказал о всех трех российских вакцинах для взрослых, сделанных на разных технологических платформах.

Так, первой из зарегистрированный в нашей стране вакцин стала Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V"). Это генноинженерная векторная вакцина с использованием двух штаммов живых аденовирусов человека, лишённых способности размножаться. Она вводится двукратно с интервалом три недели. Разработан "Спутник V" НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Эффективность вакцины от заражения ковидной инфекцией достаточно высокая – 94%, против тяжелого течения заболевания 100%. Сейчас сложно сказать, как долго будет держаться сформированный иммунитет, но уже доказано, что не менее 9 месяцев (ожидается, что иммунитет формируется на два года).

Как отмечает министр, именно этой вакциной, в основном, прививаются сейчас жители Карелии. В медицинские организации распределено 32062 дозы. Уже вакцинировались 28150 человек (за прошедшие сутки первым компонентом привились 619 человек, вторым – 471).

Вторая вакцина, которая реже применяется в Карелии, – "ЭпиВакКорона". Это генноинженерный пептидный препарат на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Разработана и производится ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Несмотря на то, что данных об этой вакцине крайне мало, производитель гарантирует ее иммунологическую эффективность - 100%.

"Спутник", и "ЭпиВакКорона" вводятся за два раза. Но если у "Спутника" это два разных по составу компонента (рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, который несёт ген белка S-вируса SARS-CoV-2, и вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, который несёт ген того же белка), то у "ЭпиВакКороны" - один и тот же компонент, уточняет Михаил Охлопков.

Третья вакцина – "КовиВак" – классическая вакцина на основе "убитого" возбудителя. Этот тип вакцин масштабно производится и используется ещё с прошлого века. "КовиВак" создана ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Вводится двукратно внутримышечно с интервалом две недели.

По словам главы Минздрава республики, о действии вакцины и противопоказаниях к вакцинации расскажет врач во время осмотра перед прививкой.

"Добавлю, что есть и зарубежные вакцины, которые сделаны с применением совершенно других технологий, основанных на матричной РНК, которая является инструкцией к развитию иммунитета от ковида", - пишет Михаил Охлопков.

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