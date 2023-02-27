Глава Минздрава Карелии рассказал об опасности парацетамола

Михаил Охлопков предупредил жителей республики об осложнениях от самого доступного и популярного препарата.

Рост заболеваемости бронхиальной астмой с 90-х годов в значительной степени связан с широким использованием парацетамола в качестве препарата первого выбора как жаропонижающего средства у детей и беременных женщин. В младшем возрасте, кстати, есть риск не только астмы, но также риноконъюнктивита и экземы. Поэтому детям рекомендовано избегать приема этого лекарства, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Популярным парацетамол стал в начале 80-х годов прошлого века. До этого использовали аспирин, который перестали давать детям, опасаясь таких осложнений, как синдром Рея, проявляющийся поражением почек и печени, кровью в моче, болями в животе, кожными высыпаниями, а также желудочными кровотечениями. Кстати, не только аспирин вызывает такие заболевания, но и парацетамол, который, как оказалось, вызывает ещё и бронхиальную астму», — пишет глава Минздрава Карелии.

По словам министра, альтернативой парацетамолу может быть детский ибупрофен (или дженерики: например, нурофен, ибуклин, МИГ), а также физические способы снижения температуры. Но перед приемом любых лекарств пациенту необходимо посоветоваться со своим лечащим врачом.

«Если у ребенка теплые руки и ноги, разденьте его, обтирайте водой комнатной температуры (22–25 градусов). Если у ребенка холодные верхние и нижние конечности, озноб, то обтирать его не надо, наоборот, растирайте и механически согревайте кисти и стопы (например, оденьте носки). Обязательно давайте обильное теплое питье!» — советует Михаил Охлопков.