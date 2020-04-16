Глава Минздрава Карелии рассказал подробности о шести заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии увеличилось на 6 и составило 15 человек.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что шесть новых случаев COVID-19 зарегистрированы в республике за последние сутки.



Заболевание выявлено у четырех членов одной семьи, проживавших в Петрозаводске в одной квартире с человеком с диагнозом коронавирус, приехавшим из Московской области, отметил министр.



"Известно, что уже после обращения за медицинской помощью, находясь на лечении, этот гражданин в нарушение режима самоизоляции выезжал в Москву, в регион с неблагополучной эпидситуацией. Среди заболевших в этом очаге – четырехмесячный ребенок и 80-летняя женщина", – написал Охлопков.



Еще один положительный результат исследования на коронавирус – у петрозаводчанки, получающей лечение по поводу внебольничной пневмонии в Республиканской инфекционной больнице.



"Новый случай выявлен в одном из населенных пунктов Питкярантского района у женщины 55 лет, вернувшейся из травматологического центра Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге. В медицинском центре зарегистрированы случаи COVID-19, женщина госпитализирована как контактная в инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ. Клиники заболевания у нее нет", – заключил глава Минздрава.

Напомним, всего в Карелии проведено 7287 исследований, что на 575 больше, чем 16 апреля.