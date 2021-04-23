Глава Минздрава Карелии рассказал, сколько детей в республике сегодня болеют COVID-19

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 24 апреля, в Карелии зарегистрировано 45517 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4237 – это дети. В минувшие сутки, 23 апреля, заболевших детей было 4233. За сутки COVID-19 заболели 4 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 37 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 45517 человек. Выздоровели – 43514. Умерли 453 пациента.