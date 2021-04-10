Глава Минздрава Карелии рассказал, сколько детей в республике сегодня болеют коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 11 апреля, в Карелии зарегистрировано 44709 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4186 – это дети. В минувшие сутки, 10 апреля, заболевших детей было 4184. За сутки COVID-19 заболели 2 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразился коронавирусом 61 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44709 человек. Выздоровели – 42480. Умерли 418 пациентов.