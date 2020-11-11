Глава Минздрава Карелии рассказал, сколько осталось коек для ковидных больных

Михаил Охлопков проинформировал о количестве свободных коек для лечения больных с коронавирусом в медицинских организациях Карелии.

На своей странице в соцсети Охлопков написал, что всего в стационарах развернуто 842 ковидные койки, в том числе с подачей кислорода – 266.

На утро 12 ноября свободными остаются в целом по республике 222 койки, то есть 26, 4% от общего количества ковидных коек.

В Петрозаводске развернуто 572 койки, сегодня свободны 133 койки (23,3%). В инфекционных отделениях в районах республики организовано 270 ковидных коек, свободны 89 коек – 33%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зафиксировано рекордное количество инфицированных коронавирусом – 378 человек.