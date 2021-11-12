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Глава Минздрава Карелии разъяснил, как попасть в кафе и театр привитым иностранной вакциной

Новости. Общество
07:49, 10 Декабря 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков ответил гражданам, привитым от коронавируса за рубежом.

К главе Минздрава обратилась женщина и попросила, разъяснить, что делать гражданам, которые привились иностранной вакциной за рубежом, если они захотят посетить места в Карелии, где требуется предъявить куар-код. Об этом Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

«Разъясняю. На сегодняшний день иностранные вакцины, которые используются в Европе, не зарегистрированы на территории России. Производители данных вакцин не подавали заявок на регистрацию своей продукции на территории Российской Федерации. Для получения пропуска для посещения общественных пространств люди, которые привились иностранной вакциной, могут пройти ПЦР-тестирование на территории России», - отметил министр.

Ранее противники введения QR-кодов в парламенте Карелии высказались за вакцинацию.

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