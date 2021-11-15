Противники введения QR-кодов в парламенте Карелии высказались за вакцинацию

Проект федерального закона о временном введении QR-кодов для посещения общественных мест вызвал отрицательное отношение со стороны оппозиционных депутатов парламента Карелии.

Об этом они заявили сегодня на заседании Законодательного собрания при обсуждения законопроекта.

По словам противников этой инициативы, они поддерживают вакцинацию, но не QR-коды

«Я не являюсь противником вакцинации, вся моя семья привита. Но я против мер, которые принуждают к вакцинации», — пояснила депутат Инна Богуславская.

Такого же мнения ее коллега Ройне Изюмов.

«Вчера руководитель Роспотребнадзора сказала, что это не принуждение, а стимуляция. Но стимуляция предполагает поощрение, а не ограничение», — сказал Изюмов.

Он считает необходимым перезапустить пропагандистскую кампанию в пользу вакцинации, чтобы убедить население прививаться без принудительных мер.

По словам председателя парламента Элиссана Шандаловича, решение по вопросу о введении QR-кодов принимается с учетом результатов широкой общественной дискуссии.

«Многие парламенты уже высказали свою точку зрения по этому вопросу, мы же приняли решение не торопиться, изучили все обращения, которые к нам поступили. кроме того, было организовано всестороннее обсуждение на различных площадках», — пояснил спикер.

В поддержку федерального законопроекта проголосовал 21 депутат, против — 9.