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Противники введения QR-кодов в парламенте Карелии высказались за вакцинацию

Новости. Общество
14:32, 09 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Проект федерального закона о временном введении QR-кодов для посещения общественных мест вызвал отрицательное отношение со стороны оппозиционных депутатов парламента Карелии.

Об этом они заявили сегодня на заседании Законодательного собрания при обсуждения законопроекта.

По словам противников этой инициативы, они поддерживают вакцинацию, но не QR-коды

«Я не являюсь противником вакцинации, вся моя семья привита. Но я против мер, которые принуждают к вакцинации», — пояснила депутат Инна Богуславская.

Такого же мнения ее коллега Ройне Изюмов.

«Вчера руководитель Роспотребнадзора сказала, что это не принуждение, а стимуляция. Но стимуляция предполагает поощрение, а не ограничение», — сказал Изюмов.

Он считает необходимым перезапустить пропагандистскую кампанию в пользу вакцинации, чтобы убедить население прививаться без принудительных мер.

По словам председателя парламента Элиссана Шандаловича, решение по вопросу о введении QR-кодов принимается с учетом результатов широкой общественной дискуссии.

«Многие парламенты уже высказали свою точку зрения по этому вопросу, мы же приняли решение не торопиться, изучили все обращения, которые к нам поступили. кроме того, было организовано всестороннее обсуждение на различных площадках», — пояснил спикер.

В поддержку федерального законопроекта проголосовал 21 депутат, против — 9.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Козьма
2021-12-09 17:52:44
"Депутат парламента Карелии Сергей Шугаев приравнял борьбу с коронавирусом к военным действиям и считает, что введение QR-кодов поможет победить пандемию."

Что стало с боевым генералом МЧС ? Что творится в его голове ?????? И есть ли у него здравый смысл ? Сомневаюсь чего то .
Козьма
2021-12-09 17:41:55
Что говорит " народный избранник " Шанделович совсем ясно . Поражает другое , чьи интересы он представляет и лоббирует , явно не избирателей .
Бориска
2021-12-09 16:42:26
Хватит нарушать права людей! Уже несколько тысяч подписей собрано против QR кодов, да и в вакцину нашу люди не верят,это факт!
Решайте вопрос с закупкой нормальной вакцины, и сразу 100% населения ,уверен, побегут и сделают прививки!
Долой 37-ой год!
Козьма
2021-12-09 17:38:34
Бориска, ++++++++++ И это правильное предложение и оценка ситуации верная .
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