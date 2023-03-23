Глава Минздрава Карелии разрешил мочить Манту

Миф о пробе Манту развеян: если её намочить, то ничего страшного не произойдёт, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал со ссылкой на главного фтизиатра Москвы Елену Богородскую о том, что можно мочить место укола реакции Манту без каких-либо негативных последствий, даже если человек плавает в море или бассейне.

«Но необходимо избегать чесания и трения мочалкой, чтобы не заразить ранку и не исказить результат теста», — предупредил Михаил Охлопков.

Министр еще раз объяснил, что реакцию Манту используют для диагностики туберкулёза, тест делают инъекцией под кожу, а затем оценивают через несколько дней. Результаты теста помогают врачам выявить заболевание на ранней стадии и назначить соответствующее лечение.