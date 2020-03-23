Глава Минздрава Карелии развенчал 6 мифов о коронавирусе

Михаил Охлопков ответил на вопросы: на самом ли деле больных коронавирусом много, просто это скрывают, можно ли лечить этот вирус водкой или, как ОРВИ, и почему много летальных исходов у заболевших.

На сегодняшний день в народе сложилось много мифов о коронавирусе. Многие считают, что, если пить водку, то не заболеешь, или что коронавирус – это та же ОРВИ и лечится одинаково, и один из самых распространенных – что больные коронавирусом уже выявлены в Карелии, просто информацию о них скрывают.

Журналист "Столицы на Онего" задал острые вопросы министру здравоохранения Михаилу Охлопкову.

- МИФ 4. Что никакого коронавируса на самом деле нет, и он лечится, как обычное ОРВИ.

- Не совсем. У коронавируса другой протокол лечения. Конечно, применяются противовирусные препараты, но есть отличия. При обычной пневмонии активно используются гормональные препараты, а когда пневмония наступает как осложнение при коронавирусе, их нельзя применять, но необходимо применять антиретровирусную терапию и моноклональные антитела.

В Китае применяли гормональные препараты, и у больных очень быстро происходил фиброз легкого и наступала смерть. Теперь весь мир учится на ошибках Китая.

- Кстати, а как визуально отличить больного ОРВИ от больного коронавирусной инфекцией? На этот счет тоже много мифов.

- К сожалению, их никак не отличить. И это все действительно мифы – про отсутствие насморка, только сухой кашель… Любое ОРВИ по клинической картине очень схоже с коронавирусной инфекцией. Они как близнецы. И клинических маркеров нет.

- МИФ 5: На самом деле все мы давно переболели коронавирусом, еще феврале. И даже не заметили.

- Нет, мы же сделали в Карелии почти 400 проб. Уж, наверное, нашли бы у кого-то.

- Объясните, как и почему при коронавирусной инфекции наступают тяжелые летальные случаи? Этих людей неправильно лечили? Или они были просто очень старые? Почему кто-то доходил до этой стадии болезни?

- Почему Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу и уже причислила новую инфекцию к особо опасным? Только потому, что при коронавирусе достаточно много летальных исходов. Среди пожилого населения степень летальности достигает 70%. Это самая большая группа риска, дающая летальный исход.

Дело в том, что у пожилых людей коронавирус очень быстро вызывает пневмонию. Причем пневмония эта непростая, при ней развивается тяжелый, острый распираторный синдром. При обычной бактериальной пневмонии страдает только одна доля легкого, или какой-то его сегмент. А при вирусной пневмонии страдают оба легких. Вот, в чем опасность. Человек задыхается.

Где делают анализы, как отслеживают людей, которые приехали из-за рубежа, и другие интересные ответы на вопросы, читайте в большом интервью.