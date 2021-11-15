Глава Минздрава Карелии выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора Офтальмологического центра республики Олега Лексунова

В Госпитале для ветеранов войн скончался генеральный директор Офтальмологического центра Карелии заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия кандидат медицинских наук Олег Геннадьевич Лексунов.

Михаил Охлопков рассказал, что Олег Геннадьевич работал в медицине более 30 лет. Начинал свой трудовой путь врачом-хирургом в Медвежьегорской ЦРБ, работал в петрозаводской поликлинике № 2, в Петрозаводском госуниверситете, в Республиканской больнице им. В.А. Баранова, на руководящих должностях в Администрации Петрозаводска.

"Олега Геннадьевича всегда отличали такие качества, как целеустремлённость, вера в успех любого начатого им дела. Под его руководством офтальмологический центр стал одной из ведущих медицинских организаций нашей республики. Соболезную родным, близким, коллегам Олега Геннадьевича", - на писал на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.