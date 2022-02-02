Глава Минздрава Карелии ждет вторую волну омикрона в марте

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призывает готовиться ко второй волне омикроне в начале-середине марта.

Руководитель регионального Минздрава опубликовал на своей странице прогноз по очередной волне омикрон-штамма коронавируса. Поводом для этого стала ситуация с ковидом в Великобритании.

«Настораживающие новости об Омикроне приходят из Великобритании, которая одной из первых европейских стран объявила о снятии многих ковидных ограничений. Тревогу вызывает резкий рост числа инфицированных Омикроном после того, как несколько недель назад произошёл резкий спад. Из графика, похожего на кардиограмму, видно галопирующее течение нового штамма в популяции. То есть, всё проходит вольтажами с очень высокими пиками. Если такая тенденция сохранится, то и у нас будет тоже самое», — пишет министр.

По словам Михаила Охлопкова, сейчас Карелия находится на пике первой волны омикрона, во второй половине февраля ожидается резкий спад.

«Учитывая новые данные британских учёных, нам надо готовиться ко второй волне омикрона в начале-середине марта. Она будет такой же сильной (если не сильнее), как нынешняя. А если брать в расчёт смешение в популяции более контагиозного подвида омикрона — ВА.2, который уже зафиксирован в России, то можно предположить, что у нас будет несколько волн и соответственно пиков омикрона», — уверен глава Минздрава республики.

По мнению министра здравоохранения Карелии, расслабляться нам нельзя, штамм «Омикрон» не такой безобидный, как кажется.

«Конечно, тем, кто вакцинировался и ревакцинировался, повезло больше. Они переносят ковид в легкой, часто, незаметной форме. Но невакцинированные граждане по-прежнему — слабое звено в цепи коллективного иммунитета. И рвется цепь именно здесь», — считает Охлопков.

Ранее сообщалось, около 220 жителей Карелии заразились омикроном за неделю.