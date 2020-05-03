Глава Минздрава призвал жителей Карелии "начать жить иначе" в период распространения COVID-19

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков обратился к жителям региона с просьбой проявлять бдительность во время распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава регионального Минздрава заявил, что жители Карелии должны внимательнее следить за безопасностью. По оценке министра, человек с бессимптомным характером протекающего заболевания может быть опасен для окружающих.

"Надо начать жить иначе. Инфицированный может и не знать, что заражен коронавирусом. При этом он подвергает опасности других. Особенно людей старшего возраста - более 60 лет, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, имеющих проблемы с легкими. Для них коронавирусная инфекция очень опасна", - написал в соцсети Охлопков.

Михаил Охлопков также сообщил о состоянии пожилой пациентки, госпитализированной с коронавирусом. Ее состояние "крайне тяжелое, но относительно стабильное", считает он.

"В ковид-центре в Петрозаводске врачи борются за жизнь 83-летней женщины, которая находится на вспомогательной вентиляции лёгких через трахеостому. Мы оцениваем ее состояние как крайне тяжелое, но относительно стабильное. Все необходимые препараты по современным протоколам лечения COVID-19 пациентка получает", - рассказал министр.

Ранее власти ужесточили правила въезда в Карелию из-за роста заболевших коронавирусом