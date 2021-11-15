Глава Минздрава заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет вниз.

Волна заболеваемости коронавирусом в России идёт вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом информирует РИА Новости.

«В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», — сказал Мурашко на форуме «Мы вместе».

Он отметил, что в ноябре для помощи пациентам с коронавирусом было привлечено в общей сложности более 840 тысяч медицинских работников и 950 тысяч волонтёров.

«Мобилизация системы потребовала большого количества участников процесса… те, кто по зову души и сердца помогал транспортировать пациентов, доставлять лекарства, те, кто отвечал и работал на горячих линиях, те, кто с медицинским образованием пришёл работать в медицинские организации, заслуживают глубокого уважения и нашей общей поддержки», — подчеркнул министр.