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Глава Минздрава заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Новости. Общество
20:30, 03 Декабря 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет вниз.

Волна заболеваемости коронавирусом в России идёт вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тысячам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом информирует РИА Новости.

«В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», — сказал Мурашко на форуме «Мы вместе».

Он отметил, что в ноябре для помощи пациентам с коронавирусом было привлечено в общей сложности более 840 тысяч медицинских работников и 950 тысяч волонтёров.

«Мобилизация системы потребовала большого количества участников процесса… те, кто по зову души и сердца помогал транспортировать пациентов, доставлять лекарства, те, кто отвечал и работал на горячих линиях, те, кто с медицинским образованием пришёл работать в медицинские организации, заслуживают глубокого уважения и нашей общей поддержки», — подчеркнул министр.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-03 22:02:42
Аналитики - сторожа. Не сердите моего кота. :)
Leopol'd
2021-12-03 21:45:31
Причём никак не коррелирует с процентом вакцинации или "защитными" мероприятиями!
User
2021-12-03 20:41:16
А волна маразма продолжает идти вверх.
Изя
2021-12-03 21:27:34
User, может сверху ))) :)
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