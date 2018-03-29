Глава Нацбанка Карелии: "Бизнес демонстрирует уверенность в том, что у него есть перспективы"

Опросы руководителей предприятий, которые проводятся по инициативе Банка России, показывают рост уверенности бизнеса в своем будущем, в том числе, в Карелии.

Об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами председатель Национального банка Карелии Елена Кулешова.

"На уровне региона мы говорим о том, что у Банка России задача состоит в том, чтобы экономика имела возможность развиваться устойчиво. И я могу сказать, что темпы промышленного производства у нас в Карелии есть, хорошие – 4,7%. Бизнес развивается, бизнес демонстрирует уверенность в том, что у него есть перспектива", - сказала Кулешова.

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