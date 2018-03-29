15:00, 29 Марта 2018
Глава Нацбанка Карелии: "Бизнес демонстрирует уверенность в том, что у него есть перспективы"
По теме
Загрузка...
Опросы руководителей предприятий, которые проводятся по инициативе Банка России, показывают рост уверенности бизнеса в своем будущем, в том числе, в Карелии.
Об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами председатель Национального банка Карелии Елена Кулешова.
"На уровне региона мы говорим о том, что у Банка России задача состоит в том, чтобы экономика имела возможность развиваться устойчиво. И я могу сказать, что темпы промышленного производства у нас в Карелии есть, хорошие – 4,7%. Бизнес развивается, бизнес демонстрирует уверенность в том, что у него есть перспектива", - сказала Кулешова.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карели".
По теме
Выбор читателей
28.03.2018, 10:31
28.03.2018, 11:44
26.03.2018, 11:17
22.03.2018, 10:16
22.03.2018, 10:44
Аналитика
28.03.2018 16:05
Капитал
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
22.03.2018 10:16
Чтиво
Сегодня 14:52
Без политики
Специалисты рассказали о всех преимуществах автомобиля Skoda Rapid.
Сегодня 10:56
Сегодня 10:19
28.03.2018 10:31
Медиа
Сегодня 09:39
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии