Глава Петрозаводска: «Чтобы такого там не имело место быть, когда люди не идут, а плывут по мосту!»

Владимир Любарский высказал о лужах на Советском мосту в Петрозаводске и его уборке дорожными службами.

Ранее в «Столицу на Онего» обратился горожанин, который рассказал, как добирался на работу по Советскому мосту, преодолевая лужи и грязь.

«Лужи, которые скапливаются на Советсколм мосту, никого не радуют. Надо принять соответствующие меры по уборке. Содержание моста должно быть отдельным предметом, поэтому направляйте щетку, мониторьте ситуацию, чтобы такого там не имело место быть, когда люди не идут а плывут по мосту», - сказал Владимир Любарский на общегородской планерке в мэрии.