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Глава Петрозаводска договорился с дорожниками, чтобы они не шумели ночью

Новости. Общество
14:45, 23 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский договорился с подрядчиком о прекращении ремонтных работ на дорогах города в ночное время.

«Договорились с „АБЗ — Дорстрой“, что с сегодняшнего дня работы по ночам вести не будут. Полностью неудобств исключить, конечно, не получится, но смены будут заканчиваться в 8-9 вечера. Исключение — Лесной проспект — там будут делать деформационные швы. Но это не должно создавать шума», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Поводом для такой договорённости стали много обращения от горожан по поводу ночной работы дорожников. Виной всему то, что город поставил амбициозную задачу — выполнить за лето двухлетний объем работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Пока подрядчик идет в графике. Ремонтные работы идут на улицах Ригачина, Судостроительной, Ключевой, Краснофлотской, Лесной, Ломоносова и др.

Ранее сообщалось, движение транспорта будет затруднено на проспекте в Петрозаводске из-за ремонта моста.

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Комментарии

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баян
2021-06-23 15:15:37
Решите пожалуйста ещё со стройкой на университетской?Ночью стоит такой грохот спать невозможно
Гость
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