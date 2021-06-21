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Движение транспорта будет затруднено на проспекте в Петрозаводске из-за ремонта моста

Новости. Общество
13:37, 22 Июня 2021
фото: © Яндекс.Карты

Подрядчик приступил к ремонту деформационных швов на мосту на Лесном проспекте, сообщили в администрации города.

«АБЗ-Дорстрой» продолжает восстановление автомобильной дороги на Лесном проспекте. В данный момент подрядчик приступает к ремонту деформационных швов на мосту в районе торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza». В связи с этим на участке проезжей части может быть затруднено движения транспорта, предупредили в мэрии.

Администрация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В мэрии напомнили, что всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них.

Ранее сообщалось, что участок одной из улиц будет полностью перекрыт из-за реконструкции улицы Куйбышева.

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